Bloomberg назвал «Спутник V» крупнейшим научным прорывом России

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Вакцина от коронавируса российского производства «Спутник V» стала крупнейшим научным прорывом России с советских времён. Такое мнение выразили журналисты агентства Bloomberg.
Bloomberg назвал «Спутник V» крупнейшим научным прорывом России
  • Reuters

«Россия совершила свой, возможно, крупнейший научный прорыв с советских времён», — отмечается в статье.

Авторы материала подчеркнули, что в глобальной битве за победу над пандемией «гонка вакцин» приобрела геополитическое значение.

По данным агентства, обнародованные ранее журналом The Lancet результаты третьей фазы клинического исследования российского препарата показали, что эта вакцина «не уступает американским и европейским аналогам и она действеннее китайского».

Как пишет Bloomberg, после этой статьи многие государства «встали в очередь», желая заказать «Спутник V». 

Ранее сообщалось, что научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V», подтвердив её высокую эффективность.

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