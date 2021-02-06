В Россию из Сербии экстрадировали обвиняемую в мошенничестве

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Сербия удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры России и выдала российской стороне россиянку Дарью Гнездич. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»).
В Россию из Сербии экстрадировали обвиняемую в мошенничестве
  • РИА Новости

«По версии следствия, в ноябре 2017 года Гнездич, будучи исполняющим обязанности заместителя председателя правления КБ «Евростандарт», используя своё служебное положение, обеспечила заключение между указанным банком и АО «Глобэксбанк» банкнотной сделки на покупку $5 млн», — указывают в прокуратуре.

Отмечается, что Гнездич действовала по предварительному сговору с советником председателя правления банка и другими лицами.

«В рамках исполнения условий сделки банком на счёт АО «Глобэксбанк» были перечислены 292 млн рублей, но иностранную валюту на сумму $5 млн, инкассированную АО «Глобэксбанк» для передачи банку, соучастники Гнездич похитили. Тем самым причинили банку материальный ущерб в особо крупном размере», — сообщают в ведомстве.

Гнездич скрылась от правоохранительных органов и была объявлена в международный розыск. В октябре 2020 года она была обнаружена на территории Сербии, в связи с чем Генпрокуратура России направила в соответствующие сербские органы запрос о её выдаче, который был удовлетворён.

Ранее Генеральная прокуратура России удовлетворила запрос компетентных органов Испании о выдаче для привлечения к уголовной ответственности Денаса Вяткевичуса, обвиняемого в убийстве и покушении на незаконный сбыт наркотиков.

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