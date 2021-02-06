В Германии за сутки выявили более 10 тысяч случаев коронавируса
В Германии за сутки выявлено 10 485 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране зафиксировано 2 275 394 случая COVID-19.
- © REUTERS/Hannibal Hanschke
Такие данные приводит Институт Роберта Коха.
За сутки в ФРГ скончались 689 пациентов с коронавирусом, за всё время пандемии — 61 286.
Ранее глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан прокомментировал ситуацию с вакцинацией от коронавируса в стране.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»