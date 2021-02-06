Глава МИД Венесуэлы обсудил с послом России тему вакцины

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса встретился с российским послом в республике Сергеем Мелик-Багдасаровым.

«Хорхе Арреаса провёл сердечную встречу с послом России», — цитирует РИА Новости МИД Венесуэлы.

Отмечается, что дипломаты обсудили последние новости, связанные с российском вакциной от коронавируса «Спутник V».

Также стороны затронули многостороннюю повестку (совместной) работы и мировую геополитику.

Ранее венесуэльский лидер Николас Мадуро в интервью журналисту Брено Альтману рассказал о результатах клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Венесуэле.