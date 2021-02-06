США воздержатся от крупных перемещений войск до завершения обзора их дислокации

Короткая ссылка
В Пентагоне заявили, что Вашингтон не планирует проводить каких-либо крупных перемещений своих войск за рубежом, пока не будет завершена подготовка обзора дислокации американских вооружённых сил в мире.
США воздержатся от крупных перемещений войск до завершения обзора их дислокации
  • globallookpress.com

«Пока министр (обороны) не обратится к президенту (с иными) рекомендациями касательно всех баз и войск, которые у нас есть, президент хочет, чтобы сначала был завершен обзор», — приводит ТАСС слова помощника шефа Пентагона по связям с общественностью Джона Кирби.

Он добавил, что подготовку обзора планируется завершить к середине года.

Кирби также отметил, что это решение не окажет влияния на вопросы, касающиеся запланированных ротаций войск.

Ранее сообщалось, что США заморозят передислокацию войск из Германии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить