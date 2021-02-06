США воздержатся от крупных перемещений войск до завершения обзора их дислокации
- globallookpress.com
«Пока министр (обороны) не обратится к президенту (с иными) рекомендациями касательно всех баз и войск, которые у нас есть, президент хочет, чтобы сначала был завершен обзор», — приводит ТАСС слова помощника шефа Пентагона по связям с общественностью Джона Кирби.
Он добавил, что подготовку обзора планируется завершить к середине года.
Кирби также отметил, что это решение не окажет влияния на вопросы, касающиеся запланированных ротаций войск.
Ранее сообщалось, что США заморозят передислокацию войск из Германии.