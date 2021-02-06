США воздержатся от крупных перемещений войск до завершения обзора их дислокации

В Пентагоне заявили, что Вашингтон не планирует проводить каких-либо крупных перемещений своих войск за рубежом, пока не будет завершена подготовка обзора дислокации американских вооружённых сил в мире.

«Пока министр (обороны) не обратится к президенту (с иными) рекомендациями касательно всех баз и войск, которые у нас есть, президент хочет, чтобы сначала был завершен обзор», — приводит ТАСС слова помощника шефа Пентагона по связям с общественностью Джона Кирби.

Он добавил, что подготовку обзора планируется завершить к середине года.

Кирби также отметил, что это решение не окажет влияния на вопросы, касающиеся запланированных ротаций войск.

Ранее сообщалось, что США заморозят передислокацию войск из Германии.