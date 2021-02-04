США заморозят передислокацию войск из Германии

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Соединённые Штаты заморозят передислокацию своих военных из Германии до завершения рассмотрения Пентагоном нынешних позиций США в мире. Об этом сообщил советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
США заморозят передислокацию войск из Германии
  • Reuters

«Сегодня он (Байден) объявит, что министр (обороны Ллойд) Остин проведёт пересмотр положения наших сил в мире, и на время этого анализа мы заморозим любую передислокацию войск из Германии», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби заявил, что новое руководство Пентагона планирует дать свою оценку решению администрации Дональда Трампа о сокращении американского военного присутствия в Германии.

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