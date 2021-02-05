Байден пообещал действовать быстро для спасения экономики США
- Reuters
«Я буду действовать, и я буду действовать быстро», — сказал Байден.
По его словам, экономика страны всё ещё в трудном положении. Так, отметил американский лидер, 4 млн человек остаются без работы более шести месяцев, 24 млн взрослых и 12 млн детей не хватает еды.
Предложенный им план спасения Америки, в частности, предусматривает выделение $160 млрд на меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, а также средства на разовые выплаты населению.