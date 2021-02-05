Минздрав Бразилии заявил о готовности купить 10 млн доз «Спутника V»

Министерство здравоохранения Бразилии заявило о готовности приобрести 10 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Об этом сообщает Globo.

Вместе с этим уточняется, что сделка будет осуществлена лишь в том случае, если бразильское Национальное агентство по надзору за здоровьем разрешит экстренное использование вакцины и если правительство сочтёт цену препарата «конкурентоспособной».

«Исполнительный секретарь Министерства здравоохранения Эльчио Франко объявил о намерении закупить 10 млн доз вакцины «Спутник V», импортированной из России», — сообщает телеканал.

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций и фармацевтическая компания União Quimica договорились о поставках в Бразилию вакцины «Спутник V».