Минздрав Бразилии заявил о готовности купить 10 млн доз «Спутника V»
- РИА Новости
Об этом сообщает Globo.
Вместе с этим уточняется, что сделка будет осуществлена лишь в том случае, если бразильское Национальное агентство по надзору за здоровьем разрешит экстренное использование вакцины и если правительство сочтёт цену препарата «конкурентоспособной».
«Исполнительный секретарь Министерства здравоохранения Эльчио Франко объявил о намерении закупить 10 млн доз вакцины «Спутник V», импортированной из России», — сообщает телеканал.
Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций и фармацевтическая компания União Quimica договорились о поставках в Бразилию вакцины «Спутник V».