РФПИ договорился о поставках вакцины «Спутник V» в Бразилию

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтическая компания União Quimica договорились о поставках в Бразилию 10 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
РФПИ договорился о поставках вакцины «Спутник V» в Бразилию
  • © РФПИ
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте, посвящённом «Спутнику V».

Вакцину планируется поставить в I квартале 2021 года. Первые поставки будут осуществлены в январе.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что всего российская и бразильская стороны согласны поставить 150 млн доз «Спутника V» в Бразилию.

Также отмечается, что União Quimica начала производство «Спутника V» в Бразилии в январе 2021 года. В сообщении говорится, что РФПИ предоставил бразильской фармкомпании всю необходимую документацию и материалы.

Кроме того, в РФПИ рассказали, что União Quimica уже начала вакцинацию «Спутником V» населения Бразилии от коронавируса.

Ранее сообщалось, что производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Бразилии начнётся 15 января.

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