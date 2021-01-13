РФПИ договорился о поставках вакцины «Спутник V» в Бразилию
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- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте, посвящённом «Спутнику V».
Вакцину планируется поставить в I квартале 2021 года. Первые поставки будут осуществлены в январе.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что всего российская и бразильская стороны согласны поставить 150 млн доз «Спутника V» в Бразилию.
Также отмечается, что União Quimica начала производство «Спутника V» в Бразилии в январе 2021 года. В сообщении говорится, что РФПИ предоставил бразильской фармкомпании всю необходимую документацию и материалы.
Кроме того, в РФПИ рассказали, что União Quimica уже начала вакцинацию «Спутником V» населения Бразилии от коронавируса.
Ранее сообщалось, что производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Бразилии начнётся 15 января.