МИД Польши пообещал ответные меры на высылку дипломата из России

Посол России в Польше Сергей Андреев был приглашён в МИД республики в связи с решением Москвы выслать польского дипломата за участие в несогласованных акциях. Об этом сообщил глава российского дипломатического представительства.

По его словам, заместитель министра Марчин Пшидач выразил ему несогласие и протест польской стороны по поводу решения российских властей.

Андреев отметил, что в ходе беседы повторил обоснование этого решения, которое польская сторона услышала в МИД России.

«Мой собеседник призывал российскую сторону пересмотреть своё решение. Но решение уже принято. Было сказано, что в противном случае польская сторона, видимо, по согласованию с партнёрами по ЕС, будет вынуждена принимать ответные меры», — цитирует посла ТАСС.

Ранее сообщалось, что МИД России объявил персонами нон грата сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии за их участие в незаконных акциях 23 января 2021 года.