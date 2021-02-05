В США за сутки выявили более 119 тысяч случаев коронавируса

В США число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за прошедшие сутки на 119 931.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Согласно последней информации, в США с начала эпидемии коронавирусной инфекцией заболели более 26,6 млн человек.

Уточняется, что общее число летальных исходов из-за COVID-19 в США превышает 455 тыс.

2 февраля СМИ сообщали, что в США число людей, получивших одну или две дозы вакцины от коронавируса, превысило количество выявленных в стране случаев инфицирования COVID-19.