Более 1,5 млн жителей Польши вакцинировались от COVID-19

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Министерство здравоохранения Польши сообщило, что более 1,5 млн жителей страны сделали прививку от коронавируса.
Более 1,5 млн жителей Польши вакцинировались от COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что 395 375 человек прошли два этапа вакцинации.

За последние сутки были вакцинированы 101 768 человек.

Ранее стало известно, что Польша решила ослабить карантинные меры.

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