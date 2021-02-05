Польша решила ослабить карантинные меры

Министр культуры и спорта Польши Петр Глиньский заявил, что власти страны приняли решение ослабить карантинные меры, введённые из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

По его словам, через неделю власти откроют доступ на некоторые не работавшие из-за пандемии объекты спорта и культуры.

«С 12 февраля открываются кинотеатры, театры, филармонии, оперы. Также открываются спортивные объекты, работающие на открытом пространстве — стадионы, теннисные корты, горнолыжные склоны», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что люди на соответствующих объектах должны будут придерживаться гигиенических правил, в частности носить маски и сохранять дистанцию.

Ранее сообщалось, что Польша в феврале получит вакцину от коронавируса компании AstraZeneca и использует её для вакцинации учителей.