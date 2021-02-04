Польша в феврале получит 1 млн доз вакцины от AstraZeneca

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Польша в феврале получит вакцину от коронавируса компании AstraZeneca и использует её для вакцинации учителей.
Польша в феврале получит 1 млн доз вакцины от AstraZeneca
  • Reuters

«На следующей неделе мы начинаем прививать учителей, которые сейчас стационарно работают в школах, и воспитателей в детских садах и яслях. В ближайшую субботу, 6 февраля, в Польшу поступит первая партия вакцины AstraZeneca — около 120 тыс. доз этой вакцины придёт в нашу страну. До конца февраля в соответствии с документами производителя в Польшу должно поступить около 1 млн доз препарата», — приводит ТАСС слова руководителя канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик.

Он выразил надежду, что за месяц удастся привить учителей и можно будет перейти к другим представителям этой группы в соответствии с Национальной программой вакцинации — полицейским и прокурорам.

Ранее сообщалось, что в Польше сделали более 1 млн прививок от коронавируса.

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