Политолог оценил заявление Байдена о противостоянии России

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Анастасия Румянцева
Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в беседе с RT прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что он будет противостоять России жёстче, чем это делал его предшественник Дональд Трамп.
Политолог оценил заявление Байдена о противостоянии России
  • © REUTERS/Tom Brenner

Как подчеркнул Абзалов, есть сферы, в которых взаимодействие между США и Россией возможно.

«В случае с Байденом — это стратегическая стабильность, стратегическая безопасность, это вопрос, связанный с отдельными региональными конфликтами, это, возможно, вопросы, связанные с вакцинацией. И будут параллельно проблемные темы: например, что-то связанное в представлении Вашингтона с правами человека или вопросы, связанные с Украиной. С этой точки зрения, будут два параллельных процесса», — отметил специалист.

По словам эксперта, на одном направлении будут относительно спокойные решения, на другом — наоборот, достаточно резонансные.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что будет противостоять России жёстче, чем это делал его предшественник Дональд Трамп.

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