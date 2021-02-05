Политолог оценил заявление Байдена о противостоянии России

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в беседе с RT прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что он будет противостоять России жёстче, чем это делал его предшественник Дональд Трамп.

Как подчеркнул Абзалов, есть сферы, в которых взаимодействие между США и Россией возможно.

«В случае с Байденом — это стратегическая стабильность, стратегическая безопасность, это вопрос, связанный с отдельными региональными конфликтами, это, возможно, вопросы, связанные с вакцинацией. И будут параллельно проблемные темы: например, что-то связанное в представлении Вашингтона с правами человека или вопросы, связанные с Украиной. С этой точки зрения, будут два параллельных процесса», — отметил специалист.

По словам эксперта, на одном направлении будут относительно спокойные решения, на другом — наоборот, достаточно резонансные.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что будет противостоять России жёстче, чем это делал его предшественник Дональд Трамп.