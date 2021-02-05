Косачёв прокомментировал заявление Байдена о России

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что он будет противостоять России жёстче, чем это делал его предшественник Дональд Трамп.

«Заявление абсолютно ожидаемое и предсказуемое — с учётом того, что Байден строит свою политику (и внутреннюю, и внешнюю) на отрицании того, что делал его предшественник. А раз уж демократы обвиняли республиканцев в излишней лояльности к России, единственным вариантом дистанцироваться от прежней политики является её ужесточение, во всяком случае на уровне риторики. Мы эту риторику сейчас наблюдаем, но параллельно нельзя отрицать и того, что в реальной жизни происходят другие события, начиная от продления СНВ и заканчивая определёнными сигналами в наш адрес о готовности возобновлять хотя бы на экспертном уровне обсуждение других проблемных вопросов», — подчеркнул Косачёв.

Сенатор высказал мнение, что на данном этапе не драматизировал бы ситуацию.

«Она может развиваться в любом направлении: от реального ужесточения американской политики в отношении России до её перевода в более прагматичное русло, когда улягутся эмоции послевыборной борьбы нынешней администрации со своими оппонентами», — добавил он.

По словам парламентария, время покажет, выбор здесь за США, потому что «реальных основания для того, чтобы в отношении России проводить жёсткую конфронтационную политику, на самом деле не существует».

«Те обвинения, которые американцы при любой администрации предъявляют России, являются элементом внутренней, а не внешней политики США», — заключил он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что он будет противостоять России жёстче, чем это делал его предшественник Дональд Трамп.