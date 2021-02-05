Пентагон проведёт обзор дислокации военных США за рубежом

Пентагон проведёт обзор расположения американских военных по всему миру, сообщается в письменном заявлении министра обороны США Ллойда Остина.

«По распоряжению президента Министерство проведёт обзор глобального позиционирования вооружённых сил США, их присутствия, ресурсов, стратегии и миссий», — говорится в сообщении.

По словам Остина, по мере проведения анализа Пентагон будет «советоваться с союзниками и партнёрами США».

Глава оборонного ведомства не упомянул о каких-либо конкретных возможных изменениях.

Ранее сообщалось, что новая американская администрация приостановила принятое в 2020 году решение о выводе значительной части военнослужащих США из Германии.