Пентагон проведёт обзор дислокации военных США за рубежом

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Пентагон проведёт обзор расположения американских военных по всему миру, сообщается в письменном заявлении министра обороны США Ллойда Остина.
Пентагон проведёт обзор дислокации военных США за рубежом
  • Reuters

«По распоряжению президента Министерство проведёт обзор глобального позиционирования вооружённых сил США, их присутствия, ресурсов, стратегии и миссий», — говорится в сообщении.

По словам Остина, по мере проведения анализа Пентагон будет «советоваться с союзниками и партнёрами США».

Глава оборонного ведомства не упомянул о каких-либо конкретных возможных изменениях.

Ранее сообщалось, что новая американская администрация приостановила принятое в 2020 году решение о выводе значительной части военнослужащих США из Германии. 

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