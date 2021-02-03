США приостановили решение о выводе войск из ФРГ

Новая американская администрация приостановила принятое в 2020 году решение о выводе значительной части военнослужащих США из Германии.

Об этом журналистам сообщил глава Европейского командования ВС США Тод Уолтерс.

Как передаёт ТАСС, он отметил, что предварительно запланированный вывод американских военных из ФРГ «который осуществлялся в рамках предыдущих инициатив, был заморожен».

Также Уолтерс рассказал, что глава Пентагона Ллойд Остин «находится в процессе весьма тщательного пересмотра» этого решения, принятого предыдущей администрацией США.

Ранее в Пентагоне заявили, что новое руководство Минобороны США планирует дать свою оценку решению администрации Дональда Трампа о сокращении американского военного присутствия в Германии.

Подробнее — в материале RT.