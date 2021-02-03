США приостановили решение о выводе войск из ФРГ

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Новая американская администрация приостановила принятое в 2020 году решение о выводе значительной части военнослужащих США из Германии. 
США приостановили решение о выводе войск из ФРГ
  • globallookpress.com

Об этом журналистам сообщил глава Европейского командования ВС США Тод Уолтерс.

Как передаёт ТАСС, он отметил, что предварительно запланированный вывод американских военных из ФРГ «который осуществлялся в рамках предыдущих инициатив, был заморожен».

Также Уолтерс рассказал, что глава Пентагона Ллойд Остин «находится в процессе весьма тщательного пересмотра» этого решения, принятого предыдущей администрацией США.

Ранее в Пентагоне заявили, что новое руководство Минобороны США планирует дать свою оценку решению администрации Дональда Трампа о сокращении американского военного присутствия в Германии.

Подробнее — в материале RT.

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