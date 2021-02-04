В Белом доме пообещали «эффективно противодействовать» России

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Новый внешнеполитический курс позволит Соединённым Штатам эффективно противодействовать России, заявил на брифинге в Белом доме помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
В Белом доме пообещали «эффективно противодействовать» России
  • Reuters

«Мы будем в состоянии противодействовать России более эффективно», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Салливан, Вашингтон намерен «делать шаги, чтобы привлечь Россию к ответственности за спектр злонамеренной деятельности, которой она занималась». В качестве примеров он привёл «вмешательство в американскую демократию», «отравление граждан на европейской земле при помощи химического оружия», «хакерские атаки».

При этом он подчеркнул, что такая политика не исключает способности работать с Москвой, когда это отвечает американским интересам.

Ранее в Кремле назвали абсолютно неприемлемым санкционное давление со стороны США.

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