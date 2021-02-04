В Кремле назвали неприемлемым санкционное давление со стороны США

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают абсолютно неприемлемым санкционное давление со стороны США.
В Кремле назвали неприемлемым санкционное давление со стороны США
  • Reuters

«Мы видим, скажем так, постоянные такие санкционные рефлексы у американских законодателей. Вы знаете, что мы считаем абсолютно неприемлемыми подобные подходы вообще в двухсторонних отношениях через призму какого-то санкционного давления», — цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее стало известно, что группа американских сенаторов от обеих партий внесла в конгресс США законопроект об антироссийских санкциях из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Соответствующая информация опубликована на сайте сенатора от штата Флорида Марка Рубио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить