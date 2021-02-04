В Кремле назвали неприемлемым санкционное давление со стороны США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают абсолютно неприемлемым санкционное давление со стороны США.

«Мы видим, скажем так, постоянные такие санкционные рефлексы у американских законодателей. Вы знаете, что мы считаем абсолютно неприемлемыми подобные подходы вообще в двухсторонних отношениях через призму какого-то санкционного давления», — цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее стало известно, что группа американских сенаторов от обеих партий внесла в конгресс США законопроект об антироссийских санкциях из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Соответствующая информация опубликована на сайте сенатора от штата Флорида Марка Рубио.