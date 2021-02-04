В Госдуме оценили призыв главы дипломатии ЕС к диалогу с Россией

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с RT оценил заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что Россия для ЕС остаётся партнёром первостепенной важности, с которым необходимо поддерживать диалог.

«В заявлениях Борреля чувствуется позиция реалиста, который понимает, что при всей глобализации на фактически империалистических началах, которая осуществлялась последние десятилетия в мире во главе с США, в мире сохраняются очень важные центры силы», — пояснил Новиков.

По словам депутата, есть целый ряд «узлов», которые являются не просто региональными, а имеют «важное международное звучание», и без участия России в их развязывании проблемы не могут быть решены.

«Боррель в данном случае пытается быть политиком, который весьма внятно, спокойно, логично учитывает все точки зрения, которые существуют внутри самого ЕС. Там, как известно, есть не только атлантисты, но есть и те, кто выступают за самостоятельную роль ЕС в мировой политике... За высказываниями Борреля просматривается важная тенденция внутри европейской политики, представители которой хотели бы поднять роль Европейского союза, и для этого считают важным, в частности, оздоровить отношения с Россией», — заключил парламентарий.

Боррель ранее заявил, что Россия для ЕС остаётся партнёром первостепенной важности, с которым необходимо поддерживать диалог.