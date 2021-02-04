Австралия заключила соглашение о закупке ещё 10 млн доз вакцины Pfizer

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Власти Австралии дополнительно закупят 10 млн доз вакцины от коронавируса компании Pfizer, заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон в ходе пресс-конференции в Канберре.

«Федеральное правительство подписало контракт на поставку дополнительных 10 млн доз вакцины Pfizer. Это ставит нас в очень хорошее положение, особенно с учётом того, что Австралия обладает и собственными возможностями для производства вакцин», — цитирует ТАСС Моррисона.

По его словам, препараты, которые останутся невостребованными для вакцинации 26-миллионного населения континента, «будут направлены в ближайшие тихоокеанские страны в качестве помощи».

Ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса компании Pfizer была одобрена для использования в Австралии.

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