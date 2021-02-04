В МИД Японии поприветствовали продление ДСНВ

Япония приветствует продление Россией и Соединёнными Штатами договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщили в японском МИД.

«Япония приветствует продление договора на пять лет. Япония выражает надежду, что это приведёт к созданию более широкой структуры контроля за вооружениями, которая будет включать не только США и Россию, но и другие страны, а также будет затрагивать более широкий спектр вооружений», — говорится в сообщении.

В японском внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что Япония продолжит возглавлять движение за достижение мира без ядерного оружия, будучи «единственной страной в мире, пострадавшей от атомных бомбардировок».

3 февраля в МИД России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ.