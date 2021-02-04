В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России

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Группа американских сенаторов от обеих партий внесла в конгресс США законопроект об антироссийских санкциях из-за ситуации с Алексеем Навальным. Соответствующая информация опубликована на сайте сенатора от штата Флорида Марка Рубио.
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России
  • Reuters

«Сенаторы повторно внесли законопроект, который предусматривает введение целенаправленных санкций против российских чиновников, причастных к нарушениям международного права, в том числе к отравлению и тюремному заключению... Алексея Навального», — говорится в сообщении.

Речь идёт о проекте санкций, которые сенаторы предложили ввести против российских властей в сентябре 2020 года.

Среди возможных санкций в законопроекте отмечаются заморозка активов и отказ в выдаче виз.

В документе также подчёркивается, что администрации США следует определить, «нарушили ли российские власти международные соглашения о запрете использования химического и биологического оружия».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя возможность введения Западом антироссийских санкций в связи с делом Алексея Навального, заявила, что этим странам не нужен повод для таких шагов.

В середине января госсекретарь США Майк Помпео сказал, что Соединённые Штаты рассмотрят в ближайшее время дополнительные санкции против России в рамках закона «О противодействии противникам Америки через санкции».

Как отметил глава Госдепа, введение санкций против трубоукладчика «Северного потока — 2» демонстрирует, что США «не боятся привлекать к ответственности тех, кто продолжает помогать и потворствовать этому российскому инструменту принуждения».

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