Президент Южной Кореи провёл телефонные переговоры с Байденом
- Reuters
«У меня только что состоялся замечательный разговор с президентом Джо Байденом. Я приветствовал «возвращение Америки» во время мирового кризиса, где друг на друга наложились такие глобальные проблемы, как COVID-19, изменение климата и экономическая поляризация», — написал Мун Чжэ Ин в Twitter.
Главы государств договорились «вместе работать во имя мира на Корейском полуострове и решения глобальных проблем».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американская администрация во главе с президентом США Джо Байденом планирует подготовить новую стратегию отношений с Северной Кореей.