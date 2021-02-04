Президент Южной Кореи провёл телефонные переговоры с Байденом

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и американский лидер Джо Байден провели телефонный разговор, в ходе которого договорились сотрудничать ради мира на Корейском полуострове и решения глобальных проблем.

«У меня только что состоялся замечательный разговор с президентом Джо Байденом. Я приветствовал «возвращение Америки» во время мирового кризиса, где друг на друга наложились такие глобальные проблемы, как COVID-19, изменение климата и экономическая поляризация», — написал Мун Чжэ Ин в Twitter.

Главы государств договорились «вместе работать во имя мира на Корейском полуострове и решения глобальных проблем».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американская администрация во главе с президентом США Джо Байденом планирует подготовить новую стратегию отношений с Северной Кореей.