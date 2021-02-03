В ООН приветствовали продление ДСНВ

В Организации Объединённых Наций (ООН) приветствуют продление Россией и Соединёнными Штатами договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Мы активно приветствуем продление договора на пять лет в качестве инструмента, который ставит ограничения для двух крупнейших в мире ядерных арсеналов», — приводит ТАСС слова официального представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Он отметил, что данное решение является первым шагом к активизации дискуссии по контролю над ядерными потенциалами.

3 февраля в МИД России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ.