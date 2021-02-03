Россия ожидает от стран Запада открытого доступа дипломатов в суды

Министерство иностранных дел России заявило, что Москва ожидает открытости в вопросе допуска российских дипломатов к судебным заседаниям в странах Запада. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В сообщении говорится, что в России обратили внимание на повышенный интерес со стороны иностранных дипломатов к судебному процессу над Алексеем Навальным.

Как сообщили в пресс-службе Симоновского суда, на заседании присутствовали дипломаты из 14 стран. Отмечается, что посольства Польши и Швейцарии прислали на заседание сразу по два своих сотрудника.

При этом заседание было открытым, российская сторона не препятствовала присутствию дипломатов.

«Хотели бы подчеркнуть, что правоприменительная практика в России в части допуска на судебные заседания иностранных дипломатов резко контрастирует с тем, с чем сталкиваются сотрудники наших посольств, когда заявляют о своём намерении посетить судебные процессы, причём с участием российских граждан», — заявили в МИД.

В министерстве отметили, что примеров недопуска российских дипломатов на судебные заседания по делам граждан России в других странах немало.

«Ожидаем от наших коллег аналогичной открытости, соблюдения прав и законных интересов российских граждан, а также напоминаем об обязательстве не вмешиваться во внутренние дела государства пребывания, как это зафиксировано в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — сообщили в министерстве.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила, что присутствие западных дипломатов на процессе по делу Навального могло быть формой давления на суд.