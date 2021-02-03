Посол России оценил сложность переговоров о вооружениях с США

Переговоры по контролю над вооружениями между Россией и США ожидаются чрезвычайно сложными. С таким заявлением выступил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Работа предстоит архисложная, архитрудная. Сегодня трудно сказать, сколько потребуется времени, но я твёрдо убеждён, что талантливая, профессиональная команда российских переговорщиков к этому готова», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Антонов уточнил, что стороны должны обсудить такие вопросы, как система ПРО США, ракеты средней и меньшей дальности, средства глобального удара, а также гиперзвуковые системы и перспективные космические вооружения.

3 февраля в МИД России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).