Посол России оценил сложность переговоров о вооружениях с США
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«Работа предстоит архисложная, архитрудная. Сегодня трудно сказать, сколько потребуется времени, но я твёрдо убеждён, что талантливая, профессиональная команда российских переговорщиков к этому готова», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Антонов уточнил, что стороны должны обсудить такие вопросы, как система ПРО США, ракеты средней и меньшей дальности, средства глобального удара, а также гиперзвуковые системы и перспективные космические вооружения.
3 февраля в МИД России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).