В Совфеде прокомментировали слова американского адмирала о возможности ядерной войны с Россией

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал статью, написанную главой Стратегического командования США адмиралом Чарльзом Ричардом, в которой он оценил вероятность ядерной войны с Россией или Китаем.

«Я надеюсь, что это просто популистское заявление. Это абсолютно безответственно, потому что военные, как правило, такие заявления делать не должны. Они знают, что такое ядерный конфликт, и он не может быть локальным», — сказал Джабаров в беседе с Life.ru.

По его словам, такой конфликт будет масштабным и без победителей.

Как отметил Джабаров, он бы не очень серьёзно относился к подобным заявлениям и призвал бы американскую сторону проявлять большую ответственность, прежде чем утверждать такое.

Ранее глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард оценил вероятность ядерной войны с Россией или Китаем.

По мнению адмирала, Москва и Пекин «начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами, невиданными со времён разгара холодной войны», и подобные действия не должны оставаться без ответа со стороны Вашингтона.