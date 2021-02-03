Эксперт оценил перспективы НАТО

Глава Института Европы РАН Алексей Громыко оценил перспективы НАТО.

В беседе с НТВ он выразил мнение, что альянс сохранится как общая военная структура, сплачивающая страны так называемого коллективного Запада, но внутри там идёт борьба за перераспределение финансовых потоков.

«На НАТО завязаны десятки военно-промышленных комплексов стран — членов НАТО. И там очень интересные вещи. Там доминируют, естественно, американские ВПК. Но есть же ВПК и французские, и испанские, и итальянские, и немецкие. Конечно же, там очень серьёзно последние годы думают и работают над тем, чтобы переформировать финансовые потоки, меньше покупать техники и технологий из-за океана, а разрабатывать это самим», — сказал Громыко.

Ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга к членам военного комитета альянса поддерживать оборонный потенциал их стран, в том числе чтобы оставаться готовыми реагировать на «агрессивные действия» России.