Эксперт оценил перспективы НАТО

Короткая ссылка
Глава Института Европы РАН Алексей Громыко оценил перспективы НАТО.
Эксперт оценил перспективы НАТО
  • Reuters

В беседе с НТВ он выразил мнение, что альянс сохранится как общая военная структура, сплачивающая страны так называемого коллективного Запада, но внутри там идёт борьба за перераспределение финансовых потоков.

«На НАТО завязаны десятки военно-промышленных комплексов стран — членов НАТО. И там очень интересные вещи. Там доминируют, естественно, американские ВПК. Но есть же ВПК и французские, и испанские, и итальянские, и немецкие. Конечно же, там очень серьёзно последние годы думают и работают над тем, чтобы переформировать финансовые потоки, меньше покупать техники и технологий из-за океана, а разрабатывать это самим», — сказал Громыко.

Ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга к членам военного комитета альянса поддерживать оборонный потенциал их стран, в том числе чтобы оставаться готовыми реагировать на «агрессивные действия» России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить