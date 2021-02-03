В Никарагуа зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник V»

Короткая ссылка
Российская вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» зарегистрирована в Никарагуа. Об этом говорится в заявлении Российского фонда прямых инвестиций, поступившем в распоряжение RT.
В Никарагуа зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник V»
  • © Владимир Песня / РИА Новости

«Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры... без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства», — говорится в сообщении.

В фонде обратили внимание, что «Спутник V» зарегистрирован уже в шести странах Латинской Америки.

1 февраля в РФПИ сообщили, что вакцину «Спутник V» одобрили в Армении

Российская вакцина уже зарегистрирована в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить