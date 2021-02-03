В Никарагуа зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник V»

Российская вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» зарегистрирована в Никарагуа. Об этом говорится в заявлении Российского фонда прямых инвестиций, поступившем в распоряжение RT.

«Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры... без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства», — говорится в сообщении.

В фонде обратили внимание, что «Спутник V» зарегистрирован уже в шести странах Латинской Америки.

1 февраля в РФПИ сообщили, что вакцину «Спутник V» одобрили в Армении.

Российская вакцина уже зарегистрирована в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе.