В Никарагуа зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник V»
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«Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры... без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства», — говорится в сообщении.
В фонде обратили внимание, что «Спутник V» зарегистрирован уже в шести странах Латинской Америки.
1 февраля в РФПИ сообщили, что вакцину «Спутник V» одобрили в Армении.
Российская вакцина уже зарегистрирована в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе.