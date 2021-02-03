Число интернет-пользователей в Китае приблизилось к 1 млрд

Число пользователей интернета в Китае под влиянием эпидемии COVID-19 превысило 989 млн.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад о развитии интернета в стране, опубликованный Китайским центром сетевой информации.

Доклад составлен за период с марта по декабрь 2020 года.

По состоянию на декабрь 2020 года число пользователей интернета в Китае достигло 989 млн, что на 85,4 млн больше, чем в марте того же года, коэффициент распространения интернета составил 70,4%.

Отмечается, что большую роль в этом сыграла пандемия коронавируса.

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