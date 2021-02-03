Байден посетил церемонию прощания с погибшим при штурме Капитолия полицейским
Гроб с телом полицейского Брайана Сикника был выставлен для прощания в ротонде Капитолия.
Байдена встречали спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, лидер демократов в сенате Чак Шумер и другие представители конгресса.
Ранее спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что экс-президент Дональд Трамп стал «соучастником преступлений», которые произошли 6 января во время беспорядков протестующих у здания Капитолия.