Байден посетил церемонию прощания с погибшим при штурме Капитолия полицейским

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Президент США Джо Байден посетил церемонию прощания с полицейским, погибшим при штурме Капитолия 6 января, сообщает РИА Новости.

Гроб с телом полицейского Брайана Сикника был выставлен для прощания в ротонде Капитолия.

Байдена встречали спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, лидер демократов в сенате Чак Шумер и другие представители конгресса.

Ранее спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что экс-президент Дональд Трамп стал «соучастником преступлений», которые произошли 6 января во время беспорядков протестующих у здания Капитолия.

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