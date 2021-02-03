В Новой Зеландии одобрили применение вакцины Pfizer

Новозеландское управление по безопасности лекарственных средств и медицинских изделий предварительно одобрило использование на территории страны вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer.

«Предварительное одобрение вакцины Pfizer — BioNTech является позитивным шагом в борьбе Новой Зеландии с COVID-19. Это означает, что теперь мы можем начать подготовку к первому этапу национальной вакцинации», — приводит ТАСС слова новозеландского премьера Джасинды Ардерн.

По её словам, регулятор провел тщательную и многоступенчатую проверку препарата, чтобы достоверно убедиться в его эффективности и безопасности.

«Оценка основана на самых современных медицинских и научных данных, и мы можем быть уверены в их решении», — отметила Ардерн.

Ранее в Грузии рассказали о поставках вакцины Pfizer.