Консульство России в Нью-Йорке просит госдеп обеспечить безопасность

Генконсульство России в Нью-Йорке попросило госдеп США обеспечить безопасность дипмиссии после того, как в ходе акции был испачкан фасад здания красной краской.

«С 14:00 до 20:00 у здания генконсульства состоялся антироссийский митинг, в ходе которого неизвестным лицом в маске была несколько раз запущена краска. Фасад, часть здания была у нас испачкана красной краской», — приводит РИА Новости слова сотрудника консульства.

Он отметил, что «неоднократно предпринимались попытки связаться с правоохранителями, чтобы они обеспечили порядок у здания».

«Но с двух до восьми часов они не сочли возможным появиться у консульства. Нами направлено обращение в управление иностранных представительств в Нью-Йорке госдепа с просьбой обеспечить безопасность генконсульства», — отметил сотрудник.

Ранее Россия призвала США восстановить связь в генконсульстве в Нью-Йорке.