В Китае за сутки выявили 25 новых случаев COVID-19

Китайские медики зафиксировали за сутки 25 новых случаев инфицирования коронавирусом и выявили 12 бессимптомных носителей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, летальных исходов за 24 часа не зафиксировано, 91 человек был выписан из медучреждений.

Среди 25 новых случаев заражения 10 являются ввозными: четыре из них выявлено в Шанхае, по два — в провинциях Гуандун и Сычуань, по одному — в провинциях Цзянсу и Шэньси.

Ранее сообщалось, что группа специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая прибыла в Ухань для исследования происхождения COVID-19, в среду, 3 февраля, посетит Уханьский институт вирусологии.