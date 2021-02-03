В Китае за сутки выявили 25 новых случаев COVID-19

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Китайские медики зафиксировали за сутки 25 новых случаев инфицирования коронавирусом и выявили 12 бессимптомных носителей.
В Китае за сутки выявили 25 новых случаев COVID-19
  • AFP

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, летальных исходов за 24 часа не зафиксировано, 91 человек был выписан из медучреждений.

Среди 25 новых случаев заражения 10 являются ввозными: четыре из них выявлено в Шанхае, по два — в провинциях Гуандун и Сычуань, по одному — в провинциях Цзянсу и Шэньси.

Ранее сообщалось, что группа специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая прибыла в Ухань для исследования происхождения COVID-19, в среду, 3 февраля, посетит Уханьский институт вирусологии.

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