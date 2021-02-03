Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у берегов Новой Каледонии

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Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано у группы островов Луайоте, относящихся к расположенной в Тихом океане Новой Каледонии.
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у берегов Новой Каледонии
  • Reuters

Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно его данным, эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 566 км к востоку от столицы Новой Каледонии города Нумеа (население около 93 тыс. человек). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информация об угрозе цунами не поступала.

Ранее сообщалось, что сейсмологи зарегистрировали два землетрясения, произошедшие у берегов Камчатки.

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