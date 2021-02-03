Два землетрясения произошли возле Камчатки

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Сейсмологи зарегистрировали два землетрясения, произошедшие у берегов Камчатки.
Два землетрясения произошли возле Камчатки
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«Наиболее сильное из землетрясений магнитудой 4,1 зарегистрировано в среду в 2:14 по местному времени (17:14 вторника мск). Его очаг залегал на глубине 59 км, эпицентр находился в Тихом океане у восточного побережья полуострова в 129 км юго-восточнее райцентра Усть-Камчатск», — приводит Интерфакс слова представителя Камчатского филиала Единой Геофизической службы РАН.

Второе землетрясение произошло 3 февраля в 10:31 по местному времени (1:31 мск) у западного побережья Камчатки — в заливе Шелехова. Его магнитуда составила 3,8, очаг залегал на глубине 6 км.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Турции.

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