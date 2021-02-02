Представитель президента Турции провёл переговоры советником Байдена

Представитель президента Турции Ибрагим Калын провёл переговоры с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Об этом информирует Anadolu.

Отмечается, что стороны «обсудили отношения Турции и США, ситуацию в Сирии, Ливии, Восточном Средиземноморье, на Кипре, в Афганистане, Карабахе, а также борьбу с пандемией и изменением климата».

Также сообщается, что в ходе беседы «выражено стремление к установлению прочных, долгосрочных и конструктивных отношений между двумя странами в предстоящий период»

«В ходе телефонного разговора пресс-секретарь президента Турции и советник Белого дома по нацбезопасности сошлись во мнении о необходимости укрепления НАТО и осуществления шагов для укрепления регионального и глобального мира и стабильности», — сообщает агентство.

В конце декабря глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что Турция и США создали совместную рабочую группу в связи с приобретением Анкарой российских комплексов С-400, начались технические переговоры. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.