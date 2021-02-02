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Замглавы МИД России встретился с послом Словакии

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Заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов принял копии верительных грамот у вновь назначенного чрезвычайного и полномочного посла Словакии в Москве Любомира Регака.
Замглавы МИД России встретился с послом Словакии
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны «высказали обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-словацких отношений, отметили важность поддержания политического диалога, углубления взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, межрегиональных и культурно-гуманитарных связей».

«Обсуждены перспективы двусторонних контактов с учётом санитарно-эпидемиологической ситуации в обеих странах и в мире в целом. Рассмотрены некоторые международные проблемы, включая вопросы стратегической стабильности и тематики взаимоотношений по линии Россия — ЕС», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков провёл встречу с послом Австрии в Москве Йоханнесом Айгнером.

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