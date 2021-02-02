Замглавы МИД России встретился с послом Словакии
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что стороны «высказали обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-словацких отношений, отметили важность поддержания политического диалога, углубления взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, межрегиональных и культурно-гуманитарных связей».
«Обсуждены перспективы двусторонних контактов с учётом санитарно-эпидемиологической ситуации в обеих странах и в мире в целом. Рассмотрены некоторые международные проблемы, включая вопросы стратегической стабильности и тематики взаимоотношений по линии Россия — ЕС», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков провёл встречу с послом Австрии в Москве Йоханнесом Айгнером.