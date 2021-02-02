Рябков провёл встречу с послом Австрии в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что стороны обменялись мнениями «об актуальном положении дел в сфере стратегической стабильности, о проблематике Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации с иранской ядерной программой, а также о других аспектах международной повестки дня, представляющих взаимный интерес».
В ноябре 2020 года сообщалось, что российский лидер Владимир Путин провёл телефонные переговоры с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.