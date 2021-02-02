Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков провёл встречу с послом Австрии в Москве Йоханнесом Айгнером.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обменялись мнениями «об актуальном положении дел в сфере стратегической стабильности, о проблематике Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации с иранской ядерной программой, а также о других аспектах международной повестки дня, представляющих взаимный интерес».

В ноябре 2020 года сообщалось, что российский лидер Владимир Путин провёл телефонные переговоры с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.