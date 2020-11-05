Путин провёл телефонные переговоры с Курцем

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.
Путин провёл телефонные переговоры с Курцем
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что лидерами двух стран была подчёркнута решимость бороться с терроризмом во всех его проявлениях.

«Обсуждены актуальные вопросы российско-австрийской повестки дня, включая тематику противодействия распространению коронавирусной инфекции, в том числе с использованием вакцин. Федеральный канцлер отметил важность дальнейшего развития сотрудничества России с европейскими странами в энергетической сфере», — говорится в заявлении.

Также Путин и Курц подтвердили заинтересованность в возобновлении двусторонних контактов в полном объёме по мере нормализации эпидемической ситуации.

Ранее посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что Москва и Вена усилят сотрудничество по борьбе с терроризмом после стрельбы в австрийской столице.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить