Путин провёл телефонные переговоры с Курцем

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что лидерами двух стран была подчёркнута решимость бороться с терроризмом во всех его проявлениях.

«Обсуждены актуальные вопросы российско-австрийской повестки дня, включая тематику противодействия распространению коронавирусной инфекции, в том числе с использованием вакцин. Федеральный канцлер отметил важность дальнейшего развития сотрудничества России с европейскими странами в энергетической сфере», — говорится в заявлении.

Также Путин и Курц подтвердили заинтересованность в возобновлении двусторонних контактов в полном объёме по мере нормализации эпидемической ситуации.

Ранее посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что Москва и Вена усилят сотрудничество по борьбе с терроризмом после стрельбы в австрийской столице.