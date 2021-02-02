Россия сообщила ОБСЕ о нарушениях прав протестующих в других странах

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Министерство иностранных дел России передало действующему председателю ОБСЕ Анн Линде видеоматериалы со случаями полицейского насилия в отношении мирных протестующих в странах организации.
Россия сообщила ОБСЕ о нарушениях прав протестующих в других странах
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства в Facebook.

«В ходе встречи с министром иностранных дел Швеции, действующим председателем ОБСЕ А. Линде передали видеоматериалы, на которых зафиксированы многочисленные случаи полицейского насилия в отношении мирных протестующих в странах — членах ОБСЕ», — заявили в МИД.

По данным министерства, эти факты упорно игнорируются официальными лицами данных стран и ведущими СМИ.

«При этом нас же и обвиняют в собственных «грехах», — сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Швеции и действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Анн Линде прибыла в Москву с рабочим визитом.

Она провела встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым.

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