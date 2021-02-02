«Есть все основания полагать, что ситуация с Навальным — инсценировка»: Лавров по итогам встречи с главой МИД Швеции

Во вторник, 2 февраля, в Москву с рабочим визитом прибыла министр иностранных дел Швеции и действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Анн Линде. Она провела встречу с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым. Дипломаты обсудили вопросы деятельности ОБСЕ, а также ситуацию в сфере безопасности в Европе, сотрудничество в Арктике и актуальные темы российско-шведских отношений. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции.