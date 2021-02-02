Немецкий активист оценил позицию Германии касательно митингов в ФРГ и в России

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Юрист и правозащитник Маркус Хайнц прокомментировал в беседе с RT позицию властей Германии касательно митингов в ФРГ, в России, а также в Белоруссии.
Немецкий активист оценил позицию Германии касательно митингов в ФРГ и в России
  • Reuters

«Когда мы видим, что Ангела Меркель или наш министр иностранных дел говорят о митингах в России или Белоруссии, немецкая администрация произносит много добрых слов в поддержку протестующих... При этом в Германии в 200 метрах к югу от нашего парламента, то есть Рейхстага, 18 ноября у них были водомёты. В этот день, я думаю, у нас был принят самый важный закон за последние десятилетия, который официально легализовал все эти локдаун-меры, и людям, которые выступали против этого закона, угрожали пятью водомётами. Наши политики против оппозиции в своей стране, но настаивают на важности протеста в других странах. Это действительно недемократично», — отметил активист.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что власти страны приняли решение о продлении режима ограничительных мер до 14 февраля.

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