Меркель сообщила о продлении ограничительных мер в Германии

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Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что власти страны приняли решение о продлении режима ограничительных мер до 14 февраля.
Меркель сообщила о продлении ограничительных мер в Германии
  • Reuters

«Мы сегодня ещё раз провели переговоры и согласились ввести новые меры... Мы делаем это для предосторожности ради здоровья граждан, а также ради экономики и рынка труда... Мы договорились, что все меры, которые были рассчитаны до 31 января, должны быть продлены до 14 февраля», — цитирует РИА Новости Меркель.

Ранее в Институте Роберта Коха сообщили, что в Германии более 1 млн человек привиты вакциной Pfizer/BioNTech против коронавируса.

9 января Меркель заявляла, что следующие недели зимы станут самой тяжёлой фазой пандемии.

Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.

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