Меркель предрекла самые тяжёлые недели для Германии с начала пандемии
- Reuters
«Следующие недели зимы станут, по всей видимости, самой тяжёлой фазой пандемии», — сказала она в видеообращении, опубликованном на сайте немецкого правительства.
Как передаёт РИА Новости, Меркель отметила, что медики работают на пределе возможностей.
По её словам, последствия роста заболеваемости в период праздников пока нельзя подсчитать.
Задача — снизить число новых случаев заболевания до 50 на 100 тыс. человек за семь дней, а ещё лучше — ниже этого значения, добавила она.
Ранее власти ФРГ продлили карантин в стране до 31 января.