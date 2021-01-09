Меркель предрекла самые тяжёлые недели для Германии с начала пандемии

Следующие недели зимы станут самыми тяжёлыми для Германии с начала пандемии коронавирусной инфекции, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Следующие недели зимы станут, по всей видимости, самой тяжёлой фазой пандемии», — сказала она в видеообращении, опубликованном на сайте немецкого правительства.

Как передаёт РИА Новости, Меркель отметила, что медики работают на пределе возможностей.

По её словам, последствия роста заболеваемости в период праздников пока нельзя подсчитать.

Задача — снизить число новых случаев заболевания до 50 на 100 тыс. человек за семь дней, а ещё лучше — ниже этого значения, добавила она.

Ранее власти ФРГ продлили карантин в стране до 31 января.