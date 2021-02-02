Немецкий активист оценил ситуацию с митингами в Германии

Юрист и правозащитник Маркус Хайнц прокомментировал в беседе с RT ситуацию с митингами в Германии.

На вопрос, почему, по его мнению, происходят ситуации, когда, к примеру, несмотря на меры по COVID-19, проводятся митинги сторонников Алексея Навального, но запрещаются акции протестующих против ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса, Хайнц ответил, что, «возможно, потому, что этого хотят политики, а суды это позволяют».

«Неделю назад тоже была демонстрация, по которой я знаю Навального. Вы не можете объяснить это с юридической точки зрения, потому что они делают то, что хотят», — сказал Хайнц.

Он отметил, что «об одном митинге они (немецкие власти. — RT) говорят, что это хороший митинг, потому что нам нравится то, что говорят эти люди, а о другом говорят, что это плохой митинг, потому что он критикует наши гражданские права».

«Можно протестовать в Германии или нет — это политическое решение. Такой демократия быть не должна, если вы хотите, чтобы это была демократия», — добавил Хайнц.

Ранее Маркус Хайнц выразил в беседе с RT мнение, что канцлер Германии Ангела Меркель высказывается в поддержку Алексея Навального в политических целях.