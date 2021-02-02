Немецкий активист оценил ситуацию с митингами в Германии

Короткая ссылка
Юрист и правозащитник Маркус Хайнц прокомментировал в беседе с RT ситуацию с митингами в Германии.
Немецкий активист оценил ситуацию с митингами в Германии
  • Reuters

На вопрос, почему, по его мнению, происходят ситуации, когда, к примеру, несмотря на меры по COVID-19, проводятся митинги сторонников Алексея Навального, но запрещаются акции протестующих против ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса, Хайнц ответил, что, «возможно, потому, что этого хотят политики, а суды это позволяют».

«Неделю назад тоже была демонстрация, по которой я знаю Навального. Вы не можете объяснить это с юридической точки зрения, потому что они делают то, что хотят», — сказал Хайнц.

Он отметил, что «об одном митинге они (немецкие власти. — RT) говорят, что это хороший митинг, потому что нам нравится то, что говорят эти люди, а о другом говорят, что это плохой митинг, потому что он критикует наши гражданские права».

«Можно протестовать в Германии или нет — это политическое решение. Такой демократия быть не должна, если вы хотите, чтобы это была демократия», — добавил Хайнц.

Ранее Маркус Хайнц выразил в беседе с RT мнение, что канцлер Германии Ангела Меркель высказывается в поддержку Алексея Навального в политических целях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить