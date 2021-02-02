В Саудовской Аравии предупредили об угрозе новой волны COVID-19

Министр здравоохранения Саудовской Аравии Тауфик ар-Рабиа заявил, что в стране существует угроза новой волны коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, возросшая угроза осуществления подобного сценария связана с увеличившимся в последнее время числом больных коронавирусом.

«В последние недели мы наблюдаем заметный и постоянный рост числа заболевших коронавирусом в большинстве районов, прирост по сравнению с цифрами первой недели января составил 200%, одна из главных причин которого – собрания. Если продолжатся встречи и пренебрежение превентивными мерами, у нас начнётся вторая волна», — сказал он.

Ранее сообщалось, что король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд получил первую дозу вакцины против коронавируса.