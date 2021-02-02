В Саудовской Аравии предупредили об угрозе новой волны COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, возросшая угроза осуществления подобного сценария связана с увеличившимся в последнее время числом больных коронавирусом.
«В последние недели мы наблюдаем заметный и постоянный рост числа заболевших коронавирусом в большинстве районов, прирост по сравнению с цифрами первой недели января составил 200%, одна из главных причин которого – собрания. Если продолжатся встречи и пренебрежение превентивными мерами, у нас начнётся вторая волна», — сказал он.
Ранее сообщалось, что король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд получил первую дозу вакцины против коронавируса.