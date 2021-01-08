Король Саудовской Аравии привился от COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на министра здравоохранения страны.
«Сегодня хранитель двух священных мечетей король Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд получил вакцину в стремлении предотвратить вирус», — сказал министр здравоохранения королевства Тауфик ар-Рабиа.
В конце декабря от COVD-19 привился наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия сняла запрет на въезд из-за нового штамма COVID-19.