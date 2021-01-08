Король Саудовской Аравии привился от COVID-19

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд получил первую дозу вакцины против коронавируса.

Об этом сообщает саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на министра здравоохранения страны.

«Сегодня хранитель двух священных мечетей король Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд получил вакцину в стремлении предотвратить вирус», — сказал министр здравоохранения королевства Тауфик ар-Рабиа.

В конце декабря от COVD-19 привился наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия сняла запрет на въезд из-за нового штамма COVID-19.